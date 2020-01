WhatsApp lancia la nuova funzione “Trasferisci Account”

Nella versione beta di WhatsApp per Android 2.20.14, oltre ad ufficializzare la modalità scura su Android ed iPhone, gli sviluppatori hanno introdotto una nuova funzionalità denominata “Trasferisci Account”.

Questa novità permetterà agli utenti di cambiare lo smartphone su cui utilizzare l'app, senza dover passare attraverso l'autenticazione tramite SMS. Ciò significa che in futuro l’uso della piattaforma potrebbe essere consentito contestualmente su più dispositivi. Se dunque avete la necessità di usare il vostro account WhatsApp su un altro smartphone, potrete farlo, mantenendo anche chat e media. Saltando lo step di inserimento del numero di telefono e relativo codice di verifica, inoltre, sarà possibile trasferire i propri dati in modo istantaneo, senza troppi passaggi, anche in assenza di segnale.

La data di rilascio della nuova funzione non è ancora stata ufficializzata, si ipotizza un rollout simultaneo sia su Android che su iPhone. I tempi potrebbero essere davvero brevi e considerate che fin da ora è possibile utilizzarla nell'ultima beta dell'applicazione per Android.