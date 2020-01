Meghan Markle, il padre mostra le sue foto inedite in un documentario

Thomas Markle torna a parlare di sua figlia Meghan e questa volta lo fa in una lunga intervista (da circa 90 minuti) rilasciata Channel 5 in cui apre l'album di famiglia, mostrando foto e video inediti della duchessa di Sussex ancora bambina e adolescente, ai tempi delle recite scolastiche o in vacanza, quando la famiglia era ancora unita.

«Quando è nata non avrei potuto essere più felice», ha raccontato Thomas partendo dal 1981, dalla nascita di Meghan. «Ho visto il suo viso, le sue piccole dita attorno alle mie e basta, ero innamorato. Sapevo che sarebbe stata speciale. Era semplicemente bellissima e non riuscivo proprio a metterla giù».

Thomas non si sente in colpa per aver "venduto" questi momenti intimi di famiglia. «A questo punto, me lo devono. Dovrei essere ricompensato per quello che ho dovuto subire. Mia figlia mi aveva detto che si sarebbe presa di me quando sarei stato anziano. Ecco, ora sono nei miei ultimi anni, è tempo di occuparsi di papà».

Nel documentario, intitolato "Thomas Markle: My Story", il padre di Meghan racconta la sua versione della storia, senza risparmiarle critiche per la scelta di allontanarsi dalla Corona che lui non approva: «Per me è imbarazzante. Quando si sono sposati hanno assunto l’obbligo di far parte dei reali e di rappresentarli. Questa è una delle più grandi istituzioni della storia e loro la stanno distruggendo, indebolendo e la stanno rendendo squallida e ridicola. Penso che entrambi si stiano trasformando in anime perse, non so cosa stiano cercando». sua figlia lo avrebbe fatto "solo per soldi".

Per Thomas «ogni ragazza vuole diventare una principessa. Lei c’è riuscita e ora sta buttando via tutto. Perché? Sta gettando via tutto per soldi».

Nel documentario l'ex direttore della fotografia parla ovviamente anche della rottura, forse irrimediabile, del loro rapporto, la mancata partecipazione (dolorosa) al royal wedding e dell'incontro mai avvenuto con il nipotino (Archie).

Il documentario, andato in onda in Gran Bretagna, è stato visto da quasi un milione e mezzo di spettatori.

(Credits photo: channel5.com)