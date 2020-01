Quest'uomo dice di essere il figlio di Carlo e Camilla: "Lo dimostrerò"

"Sono il figlio di Carlo e Camilla. Farò loro causa per dimostrarlo". Queste sono le parole di Simon Dorante-Day, ingegnere australiano di 53 anni. L'uomo sarebbe nato quando la coppia aveva una relazione segreta. Camilla aveva avuto solo 18 anni quando Simon è nato.

L'uomo ha una serie di sue fotografie da giovane che testimonierebbero la somiglianza con i presunti genitori. È convinto che vuole andare fino in fondo a questa vicenda e ha fatto sapere che farà causa ai reali per amore della verità. A 18 mesi, Simon è stato adottato da una coppia inglese, Karen e David Day.

In una recente intervista al Daily Mail, il figlio illegittimi di Carlo e Camilla, ha dichiarato: "Mia nonna ha lavorato per la regina e più volte mi ha chiaramente detto che ero figlio di Carlo e Camilla. Ho bisogno di risposte". Simon è convintissimo di quello che dice, anche se sulle prima questa storia potrebbe far ridere. È molto determinato, e ha anche raccontato che a Palazzo hanno parlato di lui nello stesso momento in cui Harry e Maghan prendevano il volo per essere economicamente indipendenti.

Ecco una foto che mostrerebbe la somiglianza, soprattutto con il principe William.