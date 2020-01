Birra contaminata: già 22 casi di avvelenamento e 4 decessi in Brasile

In Brasile è scattato l'allarme per alcuni casi di birra contaminata da glicole dietilenico. Come riportato dal Food Safety Network, la presenza della sostanza chimica altamente tossica per l’uomo (usata come antigelo nelle coltivazioni) è stata accertata in diversi lotti di birra.

Il primo episodio risale allo scorso 30 dicembre. Il paziente presentava tutti i sintomi da avvelenamento: insufficienza renale, nausea, vomito, dolore addominale e disturbi neurologici, offuscamento visivo, alterazioni sensoriali e convulsioni. Da allora sono stati accertati 22 casi di avvelenamento e 4 vittime.

Secondo le ricostruzioni i lotti incriminati sarebbero stati prodotti tra la metà di novembre e l'inizio di dicembre e nel processo di produzione sarebbe stata utilizzata dell'acqua contaminata.

L'ipotesi più accreditata è di contaminazione accidentale, ma al momento non si può escludere un gesto volontario. Pertanto la polizia sta indagando sull'accaduto, dopo aver disposto la chiusura dello stabilimento (ora sottoposto a depurazione) e il ritiro dei lotti incriminati, presso punti di raccolta indicati dalle autorità.