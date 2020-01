Kobe Bryant e la moglie non volavano mai insieme proprio per evitare che i figli rimanessero orfani

Un accordo che suona come un presagio di morte: Kobe Bryant e la moglie Vanessa non volavano mai insieme, per evitare che i figli restassero orfani. A pochi giorni dalla scomparsa del campione di basket, questa notizia fa rabbrividire. Era il 2018, e Kobe prese l'abitudine di girare in elicottero quando doveva spostarsi. Da qui il patto con la moglie, vista la frequenza dei suoi viaggi.

La decisione di girare in elicottero era arrivata per passare meno tempo in mezzo al traffico e così poterlo passare con la famiglia. Una bellissima famiglia con 4 figlie. Una fonte vicina alla coppia ha parlato così: "Lui e Vanessa avevano un accordo sul fatto che non avrebbero mai volato insieme su un elicottero".

Nello schianto a Los Angeles di domenica scorsa sono morte in tutto 9 persone. Oltre a Bryant, anche la figlia di 13 anni Gianna Maria, una sua amica e i genitori di questa ragazza. Una vera e propria tragedia. Oggi Vanessa e le 3 figlie si sono chiuse in un dolorosissimo silenzio.