Cane soccorritore si perde sui ghiacciai e dopo 16 giorni torna a casa

È tornata a casa da sola con le sue zampette Malice, un cane soccorritore, che si era perso due settimane fa sul Monte Cervino. È sopravvissuta ben 16 giorni al gelo, a 3.500 metri di altezza, sui ghiacciai. Una storia incredibile che ha un lieto fine. Il pastore belga Malinois è un cane addestrato, capace di trovare persone disperse sulla neve, anche sotto le valanghe. La sua resistenza è molto forte, ma sopravvivere tutti questi giorni, a temperature che possono arrivare anche a -25 gradi, è davvero un'impresa titanica.

Il suo conduttore, Lucio Trucco, ha dichiarato: "È pelle e ossa. Ci metterà due settimane a riprendersi, ha perso tutto il tono muscolare. Però è tornata". Appena è arrivata a casa, ha fatto le feste al suo padrone, ma è molto debole e ci vorranno parecchi giorni prima che si riprenda del tutto.

Malice si è allontanata dal suo rifugio il 12 gennaio scorso: "Non era mai successo, avrà seguito qualche odore particolare. L’abbiamo cercata per dieci giorni, anche con elicottero e drone. Pensavamo fosse dentro un crepaccio o comunque bloccata. Due settimane dopo ho detto: o è scesa a Zermatt, sul lato svizzero, e qualcuno la tiene in un appartamento, o temo il peggio". Lucio era disperato e poi l'ha vista arrivare. Una gioia immensa.

"Sarà stata a una quota compresa tra i 3.500 e i 3.800 metri. Altrimenti si sarebbe sporcata e avrebbe avuto un odore di selvatico. Invece ha solo qualche taglio sul muso e sulle zampette, ma niente di grave", ha poi concluso il conduttore.