A Lecce un medico "cura" un'anziana in stato confusionale cantando i New Trolls

"La medicina non è solamente diagnosi e terapia, ma è tanto altro", così scrive su Facebook il medico del pronto soccorso di Lecce, il dottor Antonio Marzo che ha curato in maniera alternativa una signora molto anziana, con la febbre e un decadimento cognitivo avanzato. La donna, in preda ad una perdita di memoria, è stata trasportata di notte in ospedale a Lecce, dalla figlia. Ad aspettarla il dottor Marzo che ha cominciato ad intonare il ritornello di una famosa canzone dei New Trolls, la carezza della sera, un brano dal titolo molto evocativo. Anche la signora ha reagito iniziando a cantare, tra l'incredulità dei presenti. Il video di questa "terapia" è stato postato su Facebook dal dottore e dalle immagini si capisce come sia riuscito a calmare la paziente con infinita dolcezza e umanità.

"L'incredulità si trasforma in realtà, gioia, speranza, passione, convinzione che la medicina non è solamente diagnosi e terapia, ma è tanto altro, che va oltre la fredda comunicazione di diagnosi, di terapia, di ricovero, di guarigione, di morte." Queste le parole postate dal medico sul post di Facebook che ha fatto il giro del web. La signora si è ripresa ed è stata dimessa.