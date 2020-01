Se sei ricco, vivi più a lungo (oltre a vivere meglio). Lo dice la scienza

Essere ricchi ha tantissimi vantaggi e, tra questi, c'è anche la durata della vita (oltre che la qualità). A sostenerlo (se qualcuno non dovesse crederci) è uno studio condotto dai ricercatori dello University College di Londra.

La ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati anche sulla rivista scientifica Journal of Gerontology, ha analizzato un campione di 25mila persone di almeno 50 anni. L'analisi ha permesso di evidenziare che gli uomini 50enni ricchi vivono in media altri 31 anni (a fronte dei 22/23 dei "poveri"), mentre le donne 50enni ricche vivono in media altri 33 anni (a fronte dei 24/25 delle "povere")

Ma questa non è l'unica ricerca che prova la maggiore longevità delle persone ricche rispetto ai meno abbienti. Un'altra ricerca condotta dalla Boston University School of Public Health, infatti, afferma che la migliore qualità della vita, la possibilità di usufruire di più specifiche cure mediche per qualsiasi necessità e la tendenza ad uno stile di vita più sano (ad esempio, nell'ambito di sport e alimentazione), potrebbero arrivare a regalare fino a 10 anni di vita in più ai ricchi.

