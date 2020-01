Le emozionanti foto dell'esercito che si prende cura dei koala in Australia

Ha fatto il giro del mondo il post pubblicato su Facebook dal 9th Brigade Australian Arms, l'esercito australiano, che ha ottenuto migliaia di like dagli utenti. Nelle foto condivise sul web si vedono i militari curare amorevolmente e coccolare dei piccoli koala, vittime dei drammatici incendi di questi ultimi mesi in Australia.

Nel post si legge che i militari hanno utilizzato i loro periodi di riposo per dare una mano al Cleland Wildlife Park, sostenendo gli animali durante le ore di alimentazione e aiutando nell'emergenza i responsabili del parco. Il loro impegno ha dato un grande sostegno morale a tutti gli addetti alla gestione dell'emergenza sulle colline di Adelaide. Le immagini postate sono davvero molto dolci e hanno colto nel segno lo spirito di questi soldati: "Lo facciamo anche perché fa bene a noi, ci dà una grande spinta morale riuscire ad aiutare questi poveri animali indifesi". Nel frattempo continuano a imperversare gli incendi in tutto il territorio australiano. Finora sono morte 33 persone, bruciati oltre diciotto milioni di ettari di territorio, e distrutte quasi tremila abitazioni. Purtroppo anche gli animali rimasti uccisi e feriti sono moltissimi. Per fortuna questi soldati hanno deciso di dedicare il loro tempo libero per aiutarli.