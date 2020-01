Si traveste per vedere il derby romano in curva sud: è De Rossi

Aveva detto che sarebbe tornato in curva per vedere la sua Roma, ma non ci saremmo mai aspettati che lo avrebbe fatto in questo esilarante. Daniele De Rossi ha partecipato al derby romano di domenica scorsa e lo ha fatto travestendosi per passare inosservato. L'ex capitano della Roma era irriconoscibile... così ha potuto guardare il match in curva sud senza essere disturbato, insieme a tantissimi tifosi.

Parrucca con capelli biondi lunghi, cappello per proteggersi dal freddo della capitale, occhialoni e un bel neo proprio sul naso. È così che De Rossi è entrato dai tornelli e si è andato a sedere sugli spalti. Per preparasi in questo modo, l'ex calciatore si è sottoposto a una lunga seduta di trucco e parrucco. Ha anche girato un video, mentre si trasformava per la partita, e ora il filmato è stato pubblicato per svelare a tutti la sua ultima trovata. Davvero divertente. Del resto lo aveva detto: "Non escludo che in futuro mi troverete in un settore ospiti con la birra e il panino a tifare la Roma".