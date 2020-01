Parla la blogger che mangiava la zuppa di pipistrelli: “Non potevo sapere del Coronavirus”

Il Coronavirus si sta diffondendo sempre di più e con esso la psicosi nei confronti di questa epidemia, soprattutto perché ancora non sono chiare le origini di tutto questo. Nei giorni scorsi si ipotizzava l’origine da un animale come un serpente o un pipistrello. Per questo motivo ha fatto molto scalpore il video di una ragazza che mangiava una zuppa di pipistrelli.

La giovane è una blogger di viaggi e si chiama Wang Mengyun: visto quanto sta accadendo, la ragazza è stata costretta a rimuovere il video ma in realtà in rete ce ne sono tantissimi altri che mostrano il consumo di alcuni animali come i pipistrelli.

Tra l’altro, il video incriminato risale al 2016 ma, nonostante questo, la blogger ha deciso di chiedere scusa: “Quando ho filmato il video, onestamente non sapevo che ci sarebbe stato il virus – ha scritto la giovane - La mia ignoranza è una colpa. L’animale proveniva da un allevamento e in molti paesi la zuppa di pipistrello è un piatto che si consuma quotidianamente. Mi dispiace. Non avrei dovuto mangiarlo”.

Il filmato è stato diffuso dalla pagina Twitter di Chen Qiushi, un giovane avvocato al quale il governo cinese ha più volte oscurato i canali social per via delle sue posizioni libertarie nei confronti delle proteste di Hong Kong.