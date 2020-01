Vanessa Bryant ricorda Kobe e ringrazia tutti per il sostegno

La tragica morte di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna Maria, insieme ad altre persone, per l’incidente in elicottero avvenuto domenica scorsa ha sconvolto il mondo dello sport e non solo. In queste ore tante persone stanno ricordando il grande campione di basket, rendendogli omaggio in vari modi.

Sua moglie Vanessa è rimasta chiusa per giorni nel suo dolore com’è normale che sia, ma oggi ha deciso di rompere il silenzio e sui social ha pubblicato una bellissima foto che la ritrae sorridente accanto a Kobe e alle loro tre figlie, scrivendo poi un messaggio struggente.

“Io e le mie ragazze vogliamo ringraziare i milioni di persone che ci hanno mostrato il loro sostegno in questo momento orribile – si legge nel post – grazie per tutte le preghiere. Siamo completamente distrutti per la perdita improvvisa del mio adorato marito Kobe, il meraviglioso padre dei nostri figli, e di quella della mia bellissima, dolce Gianna, una figlia amabile, premurosa e stupenda, nonché incredibile sorella per Natalia, Bianka e Capri. E poi siamo distrutti anche per le famiglie che hanno perso i loro cari domenica scorsa – prosegue il messaggio – condividiamo intimamente il loro dolore. In questo momento non ci sono parole per descrivere il nostro dolore. Mi conforta il pensiero che Kobe e Gigi sapevano di essere profondamente amati. Siamo stati incredibilmente fortunati ad averli nelle nostre vite. Vorrei che fossero rimasti con noi per sempre. Erano i nostri amati e ci sono stati portati via troppo presto”.

“Non so cosa ci riserverà la vita adesso – prosegue Vanessa nel suo messaggio – ed è impossibile immaginare una vita senza di loro. Ma ci svegliamo ogni giorno e cerchiamo di andare avanti perché Kobe e la nostra piccola Gigi splendono su di noi per mostrarci la strada. Il nostro amore per loro è infinito, o per meglio dire, incommensurabile. Vorrei solo poterli abbracciare, baciarli e benedirli, e averli con noi per sempre. Grazie per aver condiviso con noi il vostro dolore e il vostro sostegno. Vi chiediamo di garantirci il rispetto e la privacy di cui abbiamo bisogno per abituarci a questa nuova realtà. Per onorare la nostra famiglia, la Mamba Sports Foundation ha aperto un fondo per aiutare le altre famiglie colpite da questa tragedia. Grazie – ha concluso – per averci sollevato con le vostre preghiere e per amare Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri e me”.