Il Coronavirus è stato isolato e fatto crescere in laboratorio per la prima volta fuori dalla Cina

In Australia i ricercatori dell’Istituto Peter Doherty per le infezioni e l’immunità dell’Università di Melbourne hanno isolato il Coronavirus nella prima persona risultata positiva nel Paese così da poterlo studiare. Questa è una vera e propria svolta per la diagnosi: per la prima volta il virus è stato fatto crescere in un laboratorio fuori dalla Cina e in questo modo gli studiosi potranno studiarne il comportamento, sia in coltura, sia sugli animali, così da poterne comprendere l’evoluzione.

In questo modo sarà poi possibile mettere appunto un test per la diagnosi e un futuro vaccino; i ricercatori di Melbourne stanno agendo in accordo con quanto raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Comunità scientifica internazionale e condivideranno con il mondo tutte le informazioni che riusciranno a ottenere sul virus attraverso i loro studi.

Al momento tutti gli altri campioni di virus si trovano in Cina e non sono stati messi a disposizione dei ricercatori di altri paesi: gli unici dati che sono stati condivisi sono quelli relativi alla sequenza genetica che è stata pubblicata sulle banche dati di GeneBank e Gisaid.