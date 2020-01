Nuovo look per Sylvester Stallone: mai più capelli tinti

Dopo essersi tinto i capelli per anni, Sylvester Stallone ha deciso di arrendersi al tempo che passa e di accettare di mostrarsi con la chioma grigia. L’attore 73enne si è infatti mostrato con il suo nuovo look al naturale sui social con un video in cui spiega la sua decisione, ripetendo ai fan quello che è un po’ il suo mantra, ovvero “Keep pounching”, che si potrebbe tradurre con “continuate a lottare” o “tenete duro”.

Insieme al video, la star di Hollywood ha scritto una sorta di post motivazionale: “A volte mi sveglio e non ho voglia di fare nulla se non rilassarmi – si legge nel messaggio – questa è una cosa vera. E se qualcuno dice il contrario allora sta mentendo. È la natura umana. Poi ci passi sopra, ti arrabbi un po’ con te stesso e ti rendi conto che puoi arrivare ovunque e che devi fare un nuovo deposito nella tua ‘banca degli obiettivi’. A quel punto mi ripeto la mia frase preferita e alla fine lo faccio!”. “Keep pounching”, appunto.

Il messaggio positivo e il nuovo look di Sylvester Stallone sono stati accolti molto bene dai fan che si sono complimentati con lui nei commenti al video. In realtà, non è la prima volta che l’attore si mostra con i capelli grigi. Lo ha già fatto, ad esempio, nei giorni scorsi quando ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a sua figlia sul set del suo prossimo film, dal titolo “Samaritan”.