Presto si potrà pagare tramite WhatsApp

Tra pochi mesi sarà possibile pagare online tramite WhatsApp, la più usata app di messaggistica istantanea: il nuovo sistema si chiamerà WhatsApp Payments ed è già stato sperimentato nel 2018 sugli utenti indiani. A breve, però, il servizio verrà integrato anche in molti altri Paesi.

A rivelarlo è stato Mark Zuckerberg durante la presentazione dei dati finanziari relativi al Q4 2019. Secondo i dati raccolti durante la fase test in India, un numero crescente di utenti ha iniziato a utilizzare questo servizio per pagare online, dunque sembra essere molto utile e apprezzato. Il CEO e fondatore di Facebook ha spiegato che con WhatsApp Payments sarà possibile, ad esempio, comprare e vedere oggetti tra utenti privati; le piccole imprese, invece, potranno sfruttarlo per nuove opportunità di business e per promuovere i propri prodotti.

Tuttavia, l’arrivo di WhatsApp Payments non è previsto prima di sei mesi: il governo indiano inizialmente ha espresso delle perplessità circa alcune caratteristiche del servizio e dunque Zuckerberg potrebbe riscontrare problemi anche con altri governi, questioni per le quali potrebbe essere necessario correggere qualcosa nel sistema prima di implementarlo anche in altri paesi.