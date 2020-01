In Giappone esiste la cabina telefonica per "parlare" con chi non c'è più

Cosa daresti per parlare ancor un'ultima volta con tuo nonno che non c'è più? Per fare una chiacchierata, come ne avete fatte tante nel tempo in cui era in vita. Per ridere, commuoverti e anche arrabbiarti. O semplicemente per dirgli addio, perché non hai avuto il tempo di farlo. Quello della morte è un tema molto delicato, che fa i conti con l'assenza, con quello che ci viene tolto senza aver dato il "permesso", con l'impotenza e con la consapevolezza che non riascolterai mai più la voce di qualcuno che hai amato.

In Giappone, per far fronte a questo dolore, hanno realizzato una cabina telefonica dove è possibile "parlare" con i defunti. Ovviamente non stiamo parlando di soprannaturale, ma di un luogo dove rifugiarsi per pensare, riflettere e - perché no - fare due chiacchiere con il nonno.

Si tratta di una cabina bianca di vetro, che si trova su una collina al cospetto dell'Oceano Pacifico, poco distante la cittadina di Otsuchi. Da qui è possibile ammirare un panorama pazzesco: è un luogo davvero magico, immerso nella natura, un luogo che riesce a riconciliarti con il mondo. All'interno della cabina, c'è un telefono senza fili. Non è collegato a nulla, perché è al "nulla" che si rivolge. "Kaze no Denwa", questo è il nome del telefono che in italiano vuol dire "Telefono del vento" è stato realizzato nel 2010, e dopo la tragedia dello tsunami sono state molte le persone che lo hanno visitato.

"Avrei voluto dirgli qualcosa prima dell’eterno addio e non ce l’ho fatta", è con questo spirito che le persone si recano sulla collina. Per alleviare il dolore, per non sentirci soli. È un modo per parlare con se stessi, anche, per concedersi un attimo di silenzio.

Non servono monete e gettoni. Si può semplicemente ascoltare il rumore del vento e sintonizzarsi con i propri ricordi. "Quando senti il suono del vento, le onde del mare o il canto degli uccelli, trasmetti il tuo sentimento ai tuoi cari perduti attraverso il telefono", ha scritto una persona che ha vistato la cabina telefonica.