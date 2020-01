Sole: ecco le prime straordinarie immagini del telescopio solare Inouye

Arrivano dal telescopio solare Daniel K. Inouye della National Science Foundation con base alle Hawaii le prime straordinarie immagini "dettagliate" della superficie solare.

Le immagini appena rilasciate dalla NASA mostrano una superficie viva colore miele, ricoperta di plasma incandescente, che sembra quasi ribollire. Anche se la distanza potrebbe ingannare, secondo i calcoli ognuna delle "celle" visibili nelle immagini sfiora i 700mila km²: questo vuol dire che è grande più o meno come il Texas, il secondo stato più grande degli USA.

See the Sun like never before! @NSF’s Inouye Solar Telescope produces first detailed images of the sun’s surface. https://t.co/c3SPB6gg8w #SolarVision2020



: @NatSolarObs/ @AURADC/ NSF pic.twitter.com/1GP2rwkVG0