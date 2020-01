Dustin di "Stranger Things" è stato operato per la quarta volta

Gaten Matarazzo, conosciuto per la sua interpretazione di Dustin Henderson in "Stranger Things", è stato operato per la quarta volta. Il ragazzo, che ha solo 17 anni, soffre di una malattia genetica rara, la disostosi cleidocranica. Questa patologia ha a che fare con lo sviluppo osseo, che viene danneggiato.

Il giovane attore ha condiviso con tutti i suoi fan uno scatto dall'ospedale. Parla di "grosso intervento", ma lui si mostra sorridente.

In molti hanno lasciato messaggi di pronta guarigione. E non sono mancanti quelli dei colleghi della serie. Ad esempio, Millie Bobby Brown, l'attrice che interpreta Undici, ha scritto: "Buona fortuna tesoro, ti mando tutto il mio amore". Un caloroso in bocca al lupo anche da noi.