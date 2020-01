Jude Law rivela: “Vorrei diventare padre per la sesta volta”

Jude Law ha un passato da latin lover e diverse storie importanti naufragate alle spalle. Ma adesso ha messo la testa a posto a quanto pare. Lo scorso maggio l’attore 47enne è convolato a nozze con la psicologa Philippa Coan, più giovane di lui di 15 anni: i due stanno insieme dal 2015 e sin dall’inizio lui sottolineò che si trattava di una storia seria.

Sarà per questo che oggi, dopo 5 anni, i due stanno ancora insieme e lui non esclude la possibilità di diventare di nuovo padre, per la sesta volta. Jude Law, infatti, ha già 5 figli avuti dalle sue precedenti relazioni: i primi tre, Rafferty di 23 anni, Iris di 19 e Rudy di 17, li ha avuti dalla sua prima moglie, Sadie Frost. La quarta figlia, Sophia, l’ha avuta dalla modella Samantha Burke, mentre la quinta, Ada, dalla cantautrice Chatherine Harding. Con quest’ultima, tra l’altro, la relazione era già finita al momento della nascita della bimba.

Nonostante una vita sentimentale molto movimentata, l’attore è legatissimo ai suoi figli e adora fare il padre. Ecco perché adesso vorrebbe ripetere l’esperienza con Philippa: “Adoro i miei figli, quindi assolutamente, perché non averne un altro? – ha rivelato al Daily Mail - Sono molto fortunato a essere legato con qualcuno di cui sono follemente innamorato. Quindi l’idea di avere più figli è semplicemente meravigliosa”.