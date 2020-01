L’UE ha deciso che tutti i dispositivi elettronici dovranno avere lo stesso caricatore

Smartphone, tablet e qualsiasi altro dispositivo elettronico dovranno essere caricati con lo stesso caricatore. A deciderlo è stata l’Unione Europea nell’ultima sessione del Parlamento, con 582 voti a favore, 40 contrari e 37 astenuti.

Presto verrà varato un piano che obbligherà i produttori a impiegare un unico alimentatore standard, un caricatore universale per tutti i dispositivi, senza eccezioni. In realtà, grazie ai caricatori USB la situazione si è già relativamente uniformata negli ultimi anni, ma adesso tutto dovrà essere più chiaro anche per una questione di trasparenza nei confronti dei consumatori.

I dispositivi interessati da questo provvedimento non sono solo smartphone e tablet, ma qualsiasi device mobile, come i lettori ebook, le fotocamere digitali, gli smartwatch e così via. Al momento esistono tre diversi tipi di alimentatori, le vecchie prese micro USB, le nuove prese USB di tipo C e le porte Lightning esclusive della Apple. Avere un caricatore universale, secondo l’UE, potrebbe diminuire l’impatto di questi strumenti nelle discariche.

Probabilmente lo standard sarà fissato sulle prese di tipo C ma questo potrebbe comportare comunque un forte impatto ambientale: per adeguarsi, infatti, gli utenti si troverebbero costretti a cambiare dispositivo e dunque a comprarne uno nuovo e dotato del caricatore universale, oppure a dotarsi di un adattatore. In ogni caso, al momento il provvedimento non è ancora legge, dunque i produttori avranno tempo per trovare la soluzione migliore.