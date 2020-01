Aperta a Londra la Cheese Suite, un alloggio dedicato agli amanti del formaggio

Nella zona di Camden, a Londra, ha aperto la Cheese Suite, un alloggio temporaneo disponibile fino al 6 febbraio e pensato per i veri amanti del formaggio. Ogni cosa in questo mini-appartamento è legata al formaggio: la carta da parati ha delle fette di formaggio disegnate, i mobili e i cuscini sono del colore del formaggio e alcuni ne hanno anche la forma, persino il sapone in dotazione nel kit da bagno ha la forma e l’odore di formaggio.

Gli ospiti troveranno all’interno della suite degli snack a base di… formaggio ovviamente! Sono a disposizione anche dei libri di cucina con ricette a tema, ma se non si ha voglia di cucinare è anche possibile chiamare un servizio a domicilio per farsi recapitare altre leccornie a base di formaggio.

La Cheese Suite è stata creata dalla catena di ristoranti Café Rouge per lanciare un nuovo menù a base di formaggio. Gli ospiti possono soggiornare gratuitamente per massimo una notte, ma sono invitati a fare una donazione al Prince’s Trust, la fondazione legata alla catena.

Jacqueline Fletcher, direttrice del marketing del Café Rouge, ha spiegato: “Vogliamo sempre rispondere alle esigenze dei nostri clienti – ha detto al Daily Mail – e sappiamo che c’è una grande richiesta di piatti al formaggio, dopo averne serviti più di 20mila dal lancio nel 2018. Così abbiamo deciso di dare ai nostri clienti qualcosa di nuovo e di entusiasmante, per permettere loro di immergersi totalmente in uno dei loro cibi preferiti in una suite a tema formaggio, per poter provare anche alcuni dei nostri nuovi piatti, stando comodamente seduti sul divano”.

E dopo aver cenato, si può anche giocare a dei giochi da tavolo per mettere alla prova le proprie conoscenze sul mondo del formaggio. Insomma, la Cheese Suite è il vero paradiso degli amanti di questo alimento.