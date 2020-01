Meteo: nel weekend in arrivo un’anomala ondata di caldo "invernale"

In arrivo un caldo anomalo sulla penisole. L'inverno in Italia non è mai veramente arrivato, ma i prossimi giorni saranno caratterizzati da temperature decisamente fuori dal comune. Nelle giornate di sabato 1 febbraio e domenica 2 febbraio ci sarà il sole in tutto il Paese, ad esclusione di Pianura Padana, Umbria, Campania e Lazio dove il cielo sarà ricoperto dalle nuvole. Le temperature saranno sempre sopra la media stagionale.

A partire da lunedì 3 febbraio le cose cambieranno sensibilmente. Arriverà, infatti, un anticiclone africano che farà salire vertiginosamente la colonnina. Si potrebbero registrare anche 10°C sopra la media. Nelle zone interne della Sicilia le temperature potranno toccare i 25 gradi. Sul resto del sud ci saranno 20 gradi, mentre a Roma, Torino, Milano e Firenze 18/20. Le zone umide e nebbiose del Triveneto e della Lombardia orientale la colonnina si fermerà a 8/10 gradi.

Ma non cantiamo vittoria, una rondine non fa primavera. Da mercoledì 5, infatti, ci sarà un considerevole calo termico di 10-15°C.