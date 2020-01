LeBron James e Anthony Davis si tatuano in onore di Kobe Bryant

Pochi giorni fa la tragica morte in elicottero di Kobe Bryant, di sua figlia Gianna Maria e delle persone che erano con loro ha sconvolto il mondo dello sport e non solo. Tantissime star dello spettacolo hanno reso omaggio al grande ex campione NBA e non potevano non farlo anche due grandi giocatori dei Los Angeles Lakers.

Stiamo parlando di LeBron James e di Anthony Davis: entrambi hanno deciso di ricordare Bryant con un tatuaggio. LeBron lo ha già sfoggiato durante l’ultima seduta di allenamento: forse non è ancora completo, ma si tratta di un serpente sulla coscia sinistra e il riferimento al Black Mamba del basket è chiaro. Davis si è tatuato la stessa cosa.

In questi James ha ricordato Kobe anche con una lettera a lui dedicata: “Ti amo come un fratello maggiore – ha scritto – i miei pensieri ora vanno a Vanessa e alle bambine. Ti prometto che raccoglierò io il tuo testimone”.