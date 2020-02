Ritrovati scheletri di mamma e figlio del Medioevo: erano abbracciati

A Mesagne, in provincia di Brindisi, sono stati scoperti una coppia di scheletri risalenti al Medioevo. Si tratta di una mamma e suo figlio, stretti in lungo abbraccio. Sono stati ritrovati così, uno accanto all'altro, uno nelle braccia dell'altro. Un simbolo di amore eterno che non conosce epoche e non ha confini.

Il ritrovamento è stato fatto durante i lavori di ristrutturazione delle rete fognaria della cittadina del Salento. I corpi risalgono al XIII-XV secolo: in tutto sono state trovate 5 tombe. La foto della mamma e del figlio del Medioevo abbracciati ha fatto presto il giro della rete e ha commosso tutti. Eccola.

Sul giornale locale si legge: "Abbiamo trovato cinque tombe a fossa terragna e a cassa in muratura che attestano l’esistenza di un sepolcreto urbano, alcune delle quali adiacenti a un tratto di muratura. Possiamo datare queste tombe a una fase basso medievale, ma per essere precisi dobbiamo approfondire l’analisi dei materiali: si tratta comunque di un periodo tra il tredicesimo e quindicesimo secolo".