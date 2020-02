La Somalia è invasa dalle locuste: il video inquietante

I cambiamenti climatici, con successivi sbalzi termici, hanno creato non pochi problemi alla Somalia, che in queste ultime ore si trova a fronteggiare una invasione di locuste. Una quantità infinita di cavallette sta invadendo le strade del Paese, tanto che il ministero dell'Agricoltura di Mogadiscio ha dichiarato lo stato di emergenza. La minaccia sarebbe estesa per tutto il Corno d'Africa.

È necessario intervenire subito altrimenti le conseguenze potrebbero essere devastanti. La Somalia è una terra distrutta da anni di conflitti, e le locuste oggi potrebbero essere molto pericolose. A causa degli insetti che ricoprivano la pista, in Etiopia un aereo non è potuto atterrare all'aeroporto. Anche in Kenia la situazione è grave.

Ad oggi, i mezzi per contrastare l'invasione delle locuste sono pochi. Secondo gli esperti, uno sciame può facilmente arrivare a 150 milioni di soggetti, causando non pochi problemi alle coltivazioni. Stanno, infatti, divorando i raccolti. Si tratta dell'invasione più grave degli ultimi 25 anni. Il video è inquietante.