Isola dei Famosi 2020: arrivano le prime indiscrezioni sui concorrenti

L'Isola dei Famosi 2020, il reality show che mette a dura prova la resistenza mentale e fisica dei vip (abbandonati su un'isola deserta e privati di tutti i comfort) tornerà in onda la prossima primavera su Canale 5. Molto probabilmente la puntata d'esordio di questa 15esima edizione è prevista per il mese di aprile. Intanto iniziano a girare già molti rumors, in particolare sui nomi dei (papabili) concorrenti.

Quelli di Ascanio Pacelli e Stefania Orlando sono alcuni dei nomi più chiacchierati che stanno circolando in rete in queste ore. Ovviamente non c'è nulla di certo e potrebbe trattarsi di una bufala, ma secondo alcune fonti l'ipotesi sarebbe molto accreditata e addirittura uno dei due (non si sa quale) sarebbe già confermato.

Ascanio, pronipote di Papa Pio XII, è un veterano dei reality: ha infatti partecipato alla quarta edizione del GF, dove ha incontrato la sua attuale compagna, Katia Pedrotti. La conduttrice Rai Stefania Orlando, invece, sarebbe alla sua prima esperienza in un reality.

Ma i loro non sono gli unici nomi a circolare in queste ore. Si parla infatti anche di Alessandra Mussolini (che con il suo carattere forte potrebbe animare molto la vita dell'isola), Marco Baldini (che non molto tempo fa ha alimentato il gossip con le sue vicende private), Maria Monsè, Milly D’Abbraccio, Alessia Macari (vincitrice del Grande Fratello Vip 1), Rosanna Lambertucci e Maria Giovanna Elmi.

Tra i candidati naufraghi più probabili, invece, spuntano nomi come quelli di Antonio Razzi, Marina Suma ed Eleonora Giorgi.

Più sicuro sembrerebbe invece il cambio di conduzione, che da Alessia Marcuzzi passa ad Ilary Blasi. Mentre l'inviato a Cayo Cochinos in Honduras quest'anno sarà quasi certamente l’attore e modello turco Can Yaman.

(Credits photo: Facebook/isoladeifamosi)