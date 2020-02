Al Pacino cade sul red carpet dei Bafta 2020

Piccolo incidente ieri sera per Al Pacino alla cerimonia di premiazione dei British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), i più importanti premi britannici per il cinema.

L'attore 79enne, nominato come miglior attore non protagonista per il suo ruolo del boss del crimine Jimmy Hoffa interpretato in The Irishman (film diretto da Martin Scorsese), è inciampato sul tappeto rosso della Royal Albert Hall di Londra mentre si apprestava a salire una piccola rampa di scale. Al Pacino è stato sorretto e immediatamente aiutato a rialzarsi dalle persone che stavano intorno a lui. L'attore ha sorriso, ha rassicurato tutti sulle sue condizioni e ha proseguito il resto della serata senza alcuna conseguenza.

Nel corso della cerimonia Al Pacino ha elogiato la collaborazione con Robert De Niro nel film e la sceneggiatura di Steve Zaillian, definendosi molto fortunato per aver fatto parte del cast di The Irishman.

Nella sua categoria, Al Pacino si è scontrato con altri grandi nomi di Hollywood come Tom Hanks, nominato per il suo ruolo in "A Beautiful Day in the Neighborhood", Anthony Hopkins per "I due papi", Joe Pesci per "The Irishman" e Brad Pitt per "C'era una volta ... A Hollywood". Alla fine è stato proprio quest'ultimo ad aggiudicarsi il premio.

