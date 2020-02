Jason Momoa calvo e senza addominali: lo spot per il Super Bowl

Riuscite a immaginare Jason Momoa calvo e senza muscoli? Conoscendo la chioma fluente e il fisico scolpito dell’interprete di Aquaman è davvero difficile riuscire a farlo. Eppure l’attore ha stupito tutti con un look davvero singolare in uno spot pubblicitario andato in onda durante l’half-time del Super Bowl 2020.

Si tratta della pubblicità di Rocket Mortgage, una società che offre mutui mettendo a proprio ago i clienti, o almeno questo è ciò che affermano nello spot e che viene dimostrato da Momoa: nel video si vede l’attore che torna a casa e non appena varca la porta si sente “comfortable”, proprio come recita l’hashtag dello spot, ossia si mette comodo, togliendosi non solo le scarpe, ma anche il suo six-pack, ossia gli addominali a tartaruga, i suoi bellissimi capelli e, insomma, molti degli elementi che lo rende affascinante e seducente.

Nel video Jason appare quindi calvo e magro e fa davvero impressione, ma le fan possono stare tranquille: si tratta solo di effetti speciali realizzati in computer grafica, per i quali è stato utilizzata una controfigura molto magra. Questo è, invece, il divertente video del making of dello spot.