Manuel Bortuzzo e il nuovo tatuaggio a un anno dalla sparatoria: “Più forte di prima”

È papà Franco a pubblicare la foto scrivendo su Facebook: "È passato un anno. Più forti di prima”. Il diciannovenne Manuel Bortuzzo fu vittima di un tragico incidente nella notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2019, quando un colpo di pistola lo ferì alla schiena, mentre si trovava in strada con la fidanzata, nel quartiere Axa di Roma. Non c'entrava niente lui, si era fermato un attimo presso un distributore di sigarette, due giovani sullo scooter si avvicinano alla coppia e sparano. Al processo diranno che c'è stato un errore di persona. Ora sono in carcere e dovranno scontare una pena di 16 anni entrambi.

Dopo un anno da quella lesione al midollo spinale che gli cambiò la vita, Manuel Bortuzzo ha voluto celebrare la sua ‘rinascita' con un nuovo tatuaggio sul braccio sinistro: due angioletti che sorreggono un velo.

Visualizza questo post su Instagram Dopo un anno più forti di prima daje ❤️ Un post condiviso da Franco Bortuzzo (@francobortuzzo) in data: 3 Feb 2020 alle ore 2:51 PST

È sopravvissuto per miracolo Manuel a quel proiettile che, per soli 12 millimetri, avrebbe potuto colpire l'aorta femorale. Da quella tragica notte solo impegno e determinazione, allenamenti e riabilitazione, e nel cuore la speranza di poter tornare a camminare. Di strada ne ha fatta tanta e grazie alla sua forza questo giovane ragazzo deve essere un esempio per tutte le persone che stanno passando un momento difficile della propria vita.