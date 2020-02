Arriva la pizza (in edizione limitata) con mais e popcorn di pollo fritto

Pizza Hut, la catena statunitense specializzata nella consegna di pizze a domicilio, e KFC, il colosso americano di fast food specializzato in pollo fritto, uniscono le forze e lanciano sul mercato una novità assoluta.

Si tratta della "Popcorn Chicken Pizza" che, come suggerisce il nome, è una pizza con mais e popcorn di pollo fritto (aggiunto in forma di pepite che ricordano vagamente proprio dei popcorn). Oltre a questi ingredienti ci sono anche la mozzarella (che rende la pizza filante) e la speciale salsa di KFC (super segreta) che caratterizza le preparazioni della celebre catena di fast food del colonnello.

A quanto pare questa novità è stata pensata per celebrare il National Pizza Day (che si tiene il 9 febbraio). Infatti la "Popcorn Chicken Pizza" verrà servita, in edizione limitatissima, soltanto per due settimane a partire dal 3 febbraio.

Inoltre sarà disponibile soltanto per i clienti britannici della catena di fast food. E questa notizia (ammettiamolo) farà sicuramente tirare un sospiro di sollievo agli intenditori della vera pizza!

(Credits photo: Instagram/kfc_uki)