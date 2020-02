The Sims compie 20 anni

Nel 1989 Will Wright, game designer e co-fondatore di Maxis, presentò un nuovo progetto, un simulatore non-lineare grazie al quale era possibile costruire e gestire una città. Si chiamava SimCity e in seguito diventò il gioco simbolo di un nuovo modo di pensare i videogiochi, quello cosiddetto “God Game”, in quanto il giocatore può gestire la sorte dei personaggi della storia.

Negli anni quel progetto iniziale si è evoluto anche con numerose varianti, fino a diventare il “gioco software”, qualcosa che in realtà non è un vero e proprio gioco con degli obiettivi o delle missioni, ma semplicemente un passatempo. Fu così che il 4 febbraio del 2000 nacque The Sims, un gioco in cui non si potevano solo costruire case e città, ma anche condividere con altri quell’esperienza: il giocatore a quel punto non era più “l’essere superiore” o la “divinità” che gestiva dall’alto la vita dei personaggi, ma diventava personaggio egli stesso e l’omino del gioco era una specie di suo avatar.

In The Sims il giocatore, oltre a dover gestire e mantenere una casa, deve anche farsi largo nella società, interagendo con gli altri Sims, simulando in tutto e per tutto la vita reale. Oggi, dopo molte espansioni e varianti, questo gioco esiste ancora ed è ancora molto amato dai players di tutto il mondo.