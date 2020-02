Campione del Super Bowl paga le tasse di adozione per tutti i cani di un rifugio

Derrick Nnadi, atleta dei Kansas City Chiefs, ha scelto di festeggiare in modo davvero speciale la prestigiosa vittoria della sua squadra nella finale del Super Bowl contro i San Francisco 49ers.

Nnadi ha infatti pagato le spese di adozione per tutti i cani ospiti del rifugio per animali KC Pet Project di Kansas City, che ammontano in media 150 dollari per ogni animale (nel rifugio ce ne sono circa 100). Il suo gesto ha reso di fatto tutti i cani pronti per l'adozione da parte di chiunque ne faccia richiesta.

In realtà è da tutta la stagione che Derrick collabora con il rifugio, pagando le spese di adozione di un cane per ognuna delle 15 vittorie della sua squadra.

Alla CNN l'atleta 23enne ha raccontato che il suo impegno per trovare una casa ai cani dei rifugi è nato quando ha adottato il suo primo cane, Rocky. Vederlo così timido gli ha fatto pensare a quando possano sentirsi soli e spaventati gli animali senza una famiglia.

Tori Fugate, direttore della comunicazione del rifugio, ha dichiarato: «Grazie al suo incredibile supporto, più di 100 cani potranno essere subito adottabili».

Quello di Derrick è stato un gesto da vero campione!

(Credits photo: businessinsider.com)