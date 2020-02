A Berlino un uomo inganna Google Maps con 99 smartphone

Il traffico e la geolocalizzazione sono stati i protagonisti di una performance artistica davvero singolare a Berlino.

L’autore dell’opera d’arte in questione è Simon Weckert, un performer che è riuscito a ingannare Google Maps con un sistema molto semplice: l’artista ha percorso diverse strade secondarie di Berlino a piedi trascinando con sé un carretto pieno di smartphone, 99 per l’esattezza. I cellulari erano tutti accesi e connessi al navigatore di Google che ne ha quindi registrato la posizione.

A quel punto Maps ha rilevato numerosi cellulari andare a passo d’uomo su queste stradine e ha dunque interpretato la cosa con la presenza di molte macchine e dunque di traffico. Ed ecco che quelle stradine, normalmente di colore verde sulla mappa, sono diventate improvvisamente rosse. La performance è finita addirittura alla sede tedesca di Google.

Dopo la burla che ha dimostrato come possa essere semplice ingannare i sistemi d geolocalizzazione, il colosso americano ha risposto che l’app, in realtà, usa diverse fonti per ottenere informazioni sul traffico, comprese quelle provenienti da veicoli. Ma si parla di automobili e motociclette, non certo carretti.

99 smartphones are transported in a handcart to generate virtual traffic jam in Google Maps. Through this activity, it is possible to turn a green street red which has an impact in the physical world by navigating cars on another route! #googlemapshacks https://t.co/3gixMxopE6 pic.twitter.com/6KcMm1XgAF