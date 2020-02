Gwyneth Paltrow lancia la nuova t-shirt: “È solo una vulva"

Solo poche settimane fa Gwyneth Paltrow aveva fatto parlare di sé lanciando sul mercato (al modico prezzo di 75 dollari) la candela all'"odore della mia vagina".

Ora l'attrice e imprenditrice torna con una nuova (stravagante) novità destinata a non passare inosservata: si tratta della t-shirt della vulva, lanciata su Goop, l'ecommerce della Paltrow.

Il nuovo prodotto dell'attrice è una semplice t-shirt bianca con la scritta “It’s only a vulva“ (cioè “È solo una vulva“) e fa parte di una serie di magliette, tutte con un tema specifico (altri esempi sono "Instinct” e “Cold shower?”). Chi conosce la docu-serie “Goop Lab” (che tratta argomenti legati al benessere e al sesso) non faticherà a cogliere il riferimento a specifici episodi.

La nuova linea di t-shirt dell'attrice intende trattare in chiave ironica degli argomenti taboo ed invogliare le donne ad essere più consapevoli e sicure di se stesse.

Inoltre tutto il ricavato di queste t-shirt, lanciate sul mercato al prezzo di 60 dollari, sarà devoluto in beneficenza per sostenere l’Australia, messa in ginocchio dai terribili incendi che negli ultimi mesi hanno devastato vastissimi territori e ucciso oltre un miliardo di animali.

