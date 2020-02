Arriva il letto pieno di uova morbide dove riposare come in un nido

Il benessere, si sa, passa dal riposo. E per dormire bene, c'è bisogno del letto giusto. Uno studio di design ha creato un giaciglio davvero innovativo e molto stravagante. Si tratta di un vero e proprio nido gigante, al cui interno sono inserite tantissime uova/cuscini morbidi e confortevoli. Il relax, con un letto del genere, è garantito!

L'azienda che l'ha creato si chiama Oge Studio. L'idea è nata per favorire la creatività a chiunque lo provi. Il nido è realizzato con pannelli di legno di pino, resi ancora più accoglienti grazie all'imbottitura di schiuma. I cuscini a forma di uovo al suo interno sono morbidi e pronti a fornirvi un sostegno dolcissimo per le vostre notti e per tutti i momenti della giornata in cui avete bisogno di fare uno stop.

Esistono due versioni del letto-nido. Una più piccola, con 6 uova, e una più grande, con 13 uovo al suo interno. Inoltre, è possibile scegliere anche il colore, in modo da abbinarlo al meglio all'arredamento della propria abitazione. C'è in bianco e multicolor.

Con il letto a forma di nido mai più notti insonni!