Il semaforo rosso dura troppo e questi ragazzi giocano a Uno per strada

Tre ragazzi erano in macchina, in attesa che scattasse il semaforo verde. I minuti passavano e il semaforo ancora era rosso. Ecco che hanno deciso di scendere dall'auto, tirare fuori tavolino e sedie pieghevoli e mettersi a giocare a carte, in mezzo alla carreggiata. A Uno per la precisione. Non è la scena di un film, ma quello che è realmente successo a Cape Coral, in Florida.

I giovani hanno avuto anche il tempo di filmare l'accaduto e di condividere il video su Tik Tok che, neanche a dirlo, ha fatto presto il giro del mondo, scatenando l'ilarità collettiva. Eccolo.

Tutto era calcolato. Probabilmente i ragazzi sapevano che a quell'incrocio il semaforo era interminabile. E così, un po' per ridere un po' per denuncia, hanno deciso di condividere questo momento con la rete. Pare, infatti, che in Florida durante i mesi invernali la mobilità sia molto rallentata. In un minuto i giovani sono usciti dalla macchina, giocato a carte e poi risaliti nell'autovettura. Una volta dentro, hanno atteso un altro minuto prima che scattasse il verde.

Un modo davvero divertente e ironico di accappiare tanti like in un colpo solo!