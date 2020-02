Shannen Doherty shock: "Il cancro è tornato ed è al 4° stadio"

Shannen Doherty - Brenda di Beverly Hills 90210 - ospite a Good Morning America, ha fatto una rivelazione che nessuno di noi avrebbe mai voluto sentire. "Il cancro è tornato. È al quarto stadio". L'attrice lotta contro un tumore al seno da diversi anni e nel 2015 aveva annunciato che stava meglio e che il male era in remissione.

Non è facile accettare una cosa del genere, soprattutto alla sua giovane età. Ma l'attrice non si scoraggia e va avanti con la forza e la determinazione che l'hanno sempre caratterizzata. "Non sono ancora riuscito a elaborarlo - ha dichiarato durante l'intervista - È una pillola amara da ingoiare, per tanti motivi. Ci sono giorni in cui mi dico: ‘Perché io’. Poi: ’Perché non io? Chi altri lo merita? Nessuno". E scoppia in lacrime mentre lo dice.

La Brenda di Beverly Hills ha poi detto: "Ci sono stati momenti molto difficili, in cui ho pensato di non potercela fare Brian ha capito la mia difficoltà. Mi chiamava sempre per supportarmi. Mi ha aiutato molto". Sta parlando di Brian Austin Green, con lei nel set di una delle serie tv più amate di tutti i tempi. Tra di loro, insieme anche agli altri interpreti, l'amicizia è ancora ben salda, soprattutto dopo la morte del loro amato amico e collega Luke Perry.

Speriamo di avere presto buone notizie, così che i fan di tutto il mondo possano tirare un sospiro di sollievo.