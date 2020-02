Insulti (volgari) alla deputata per una spalla nuda in aula: "Sembri una prostituta"

È bastata una spalla lasciata scoperta da una spallina abbassata per scatenare la bufera sulla deputata laburista Tracy Brabin nell’aula di Westminster (Londra).

Il suo intervento alla Camera ha infatti fatto il giro del web non tanto per il contenuto, quanto per il suo abbigliamento, commentato dagli utenti con insulti volgari ed offensivi.

Tra i commenti al vetriolo circolati in rete si legge: «Sto cercando di capire se Tracy Barbin stesse tornando da una discoteca. Come è possibile che gli standard del Parlamento siano caduti così in basso?». Ma molti altri sono andati anche ben oltre: «Tesoro, mettiti qualche vestito addosso sembri una put**na» oppure «Sta dimostrando la sua solidarietà con le vecchie prostitute nella sua circoscrizione?».

Ma la Brabin, ex attrice di Coronation Street (una delle più popolari soap operas televisive britanniche), ha replicato pubblicando un messaggio su Twitter in cui sfoggia un impeccabile umorismo inglese e mette in chiaro le cose, citando ogni singola offesa. La deputata, infatti, ha scritto: «Posso confermare che non sono: una sgualdrina; ubriaca; una migno**a; sul punto di allattare; una tr**a; appena stata sco***a sopra un bidone della spazzatura».

(Credits photo: mirror.co.uk)