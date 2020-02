Ecco il Monopoly di Friends per veri appassionati

I fan di Friends saranno contenti di sapere che è stata creata una versione di Monopoly dedicata proprio alla celebre serie tv. Il gioco è in vendita su Amazon e di sicuro andrà a ruba, visto il rinnovato interesse per il telefilm cult degli anni ’90.

Di recente è stato festeggiato il 25esimo anniversario della messa in onda della prima puntata e da allora l’interesse per Friends si è riacceso: inutile dirlo, sono subito tornati di moda i gadget ispirati alla serie, come ad esempio la pentola a bassa cottura, i mattoncini Lego che riproducono il set della sitcom, fino all’ultima trovata rappresentata, appunto, dal Monopoly .

Com’è facile immaginare, questa rivisitazione del gioco conterrà molte novità e numerose modifiche al tabellone rispetto alla versione originale: niente più Parco della Vittoria o Viale de Giardini ma caselle dedicate al Central Perk e ai momenti cult delle vare stagioni. Inoltre, anziché investire in case e hotel, in questa versione bisogna farlo su tazze da caffè e divani arancioni, altri due simboli della serie.

Inoltre, al posto delle classiche pedine, per spostarsi sul tabellone verranno utilizzati 6 token, ciascuno dei quali rappresenta un personaggio del cast. Stiamo parlando della borsa di Rachel, del maglione di Chandler, della pizza di Joey, del cappello da chef di Monica, della chitarra acustica di Phoebe e infine di un dinosauro, che rappresenta Ross.

Se non vi piace il Monopoly, su Amazon è disponibile anche il Trivial Pursuit dedicato a Friends, il gioco perfetto per tutti i veri appassionati.