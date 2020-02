Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 62 anni. Gli auguri dei colleghi sui social

Oggi 5 febbraio, l'indimenticato Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 62 anni. Sono tanti i personaggi dello spettacolo, amici e colleghi di Fabrizio, che hanno voluto omaggiarlo. Il conduttore scomparso prematuramente il 26 marzo del 2018, è rimasto nel cuore non solo del suo pubblico ma anche delle tante persone con cui ha condiviso anni e anni di lavoro. Antonella Clerici scrive a commento di una bellissima foto di loro due insieme: "Auguri Fabri ovunque tu sia", mentre un semplice cuore, senza didascalia, è il ricordo di Flavio Insinna. Anche l'attrice Edy Angelillo e la ballerina Samanta Togni condividono le foto di Fabrizio allegro e sorridente, per augurargli buon compleanno.

L'Associazione Donatori Midollo Osseo ha reso omaggio a Frizzi, scegliendo la data del suo compleanno per aprire la loro sede: "Inaugurata la nuova sede ADMO Lazio e nuova sede operativa della Federazione dedicata a Fabrizio Frizzi". Il conduttore nel 2000 donò il midollo osseo, salvando così la vita di una bambina siciliana.

Auguri Fabri ovunque tu sia❤️ pic.twitter.com/315kGOST8v — Antonella Clerici (@antoclerici) February 5, 2020

Nato a Roma nel 1958, lo storico volto Rai, dal sorriso gentile e dai modi garbati, ancora oggi viene omaggiato e celebrato come personaggio amatissimo dal pubblico. Ricordato per la professionalità che lo contraddistingueva, Fabrizio se n'è andato esattamente con lo stile con cui ci aveva abituati: in punta di piedi e con un sorriso.