Joker di Joaquin Phoenix torna al cinema in vista della notte degli Oscar

"Joker", la pellicola di Todd Phillips che racconta la tormentata storia dell'omonimo personaggio dei fumetti DC Comics, spietato avversario di Batman, sta per tornare nelle sale in vista dell'attesa notte degli Oscar, che si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles in California il prossimo 9 febbraio.

Saranno oltre 150 le sale italiane che proietteranno nuovamente la pellicola a partire dal prossimo 6 febbraio per permetterne la visione anche a chi non ha ancora avuto modo di farlo oppure desidera rivederlo al cinema.

Il film, già vincitore di prestigiosi premi (tra i quali 2 Golden Globes e il Leone d’Oro a Venezia per il Miglior film), ha infatti ricevuto ben 11 candidature ai Premi Oscar, risultando quindi la pellicola con il più alto numero di nomination di questa 92esima edizione. La pellicola è inoltre valsa al suo protagonista, l'acclamatissimo Joaquin Phoenix, una meritatissima nomination agli Oscar.

Sempre da domani (6 febbraio) il film, oltre a tornare nelle sale, sarà anche disponibile per il noleggio in digitale e in versione home video, in Dvd, Blu-ray e 4K UHD.