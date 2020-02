Questo gattone affetto da strabismo è diventato una star dei social

Avere un piccolo "difetto" fisico non solo non è un problema, ma può addirittura diventare un plus. Lo insegna la storia di Belarus, uno splendido gattone affetto da un forte strabismo che, proprio per la sua unicità, è diventato una vera star del web e dei social network.

Su Instagram conta più di 256mila follower, che lo seguono ansiosi di vedere i suoi aggiornamenti. Niente da invidiare agli influencer più quotati del momento.

Visualizza questo post su Instagram Swipe for the #tongueouttuesday that you all know you needed Un post condiviso da Belarus The Cat (@my_boy_belarus) in data: 4 Feb 2020 alle ore 7:57 PST

Questo simpatico gattone è stato adottato da Rachel quando aveva un anno: tra loro è stato amore a prima vista e da allora non si sono più separati.

Da quando ha conosciuto il suo amico a 4 zampe, Rachel si è anche impegnata a fare qualcosa per gli altri gatti rimasti in rifugio. Ha infatti organizzato una raccolta fondi che ha avuto successo proprio grazie alla popolarità di Belarus, che le ha consentito di raccogliere in poco tempo oltre 4mila dollari.

Lo strabismo di Belarus non influenza minimamente la sua vita: la sua proprietaria assicura che ci vede benissimo e non prova alcun dolore per la sua condizione. Anzi, "è molto vivace e curioso e ama giocare con le palline, i fili e quasi tutti gli altri piccoli oggetti su cui può mettere le zampe". Ma la sua specialità (come tutti i gatti) è quella di far cadere i piccoli oggetti dai mobili spingendoli con le zampette.

Visualizza questo post su Instagram Com’onnnn hooman. Why you gotta wiggle your fingers in my face Un post condiviso da Belarus The Cat (@my_boy_belarus) in data: 19 Gen 2020 alle ore 10:08 PST

Belarus è decisamente molto amato dalla sua umana, ma anche dal suo pubblico e, da vera star, si concede in tutte le sue migliori pose per allietare quotidianamente i tantissimi followers che seguono i suoi profili social.

(Credits photo: Instagram/my_boy_belarus)