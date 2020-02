Bollette 28 giorni: il Consiglio di Stato conferma il rimborso automatico

Il Consiglio di Stato interviene sulla controversa questione della fatturazione a 28 giorni per le bollette del telefono e lo fa con una sentenza che in sostanza conferma quanto già stabilito dall'Agcom.

La sentenza del Consiglio di Stato, che rigetta il ricorso da parte delle compagnie telefoniche, specifica alcuni punti molto importanti per gli utenti.

Innanzitutto i rimborsi dovranno avvenire in modo automatico e d'ufficio, e quindi senza la necessità di presentazione di alcuna domanda da parte dei singoli utenti. Il riferimento è alle delle somme sottratte in modo scorretto da parte degli operatori nel periodo compreso tra giugno 2017 e aprile 2018 (data di ripristino della fatturazione ordinaria)

Secondo Patroni Griffi, Presidente del Consiglio di Stato, questa scelta da parte delle compagnia telefoniche "nei fatti andava a creare un aumento dei ricavi e di conseguenza dei costi per i consumatori".

Il Presidente dell’Unione Consumatori Massimiliano Dona ha rincarato la dose affermando: "Finalmente, con la pubblicazione delle sentenze, le compagnie telefoniche non avranno più scuse. Ora non potranno più chiedere al consumatore di presentare la richiesta per avere indietro il maltolto".