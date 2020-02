Birra e vodka dai rubinetti: intasano la rete idrica con 6mila litri di alcol

In India, e più precisamente a Chalakudy, nel Kerala, è successa una cosa bizzarra. In uno stabile della cittadina usciva alcol dai rubinetti al posto dell'acqua. Per alcuni, una vera e propria fortuna, per altri una tragedia: senza più acqua pulita non è possibile fare praticamente niente.

Ma come mai birra e vodka uscivano dal rubinetto di casa? Le indagini hanno scoperto che erano stati gettati circa 6mila litri di alcol in un pozzo, poco distante da una rete idrica. E così i liquidi sono entrati all'interno delle tubature e sono arrivati all'interno delle abitazioni. Sono stati 20mila i litri di acqua dolce rovinati.

"Accanto al nostro appartamento si trova il bar Rachana. Sei anni fa, questo bar è stato chiuso e il loro magazzino di liquori sigillato dal dipartimento delle accise. Nell’adempiere le formalità dello smaltimento dei liquori, i funzionari hanno versato tutto il liquore sigillato in una fossa che avevano scavato all’interno del complesso. Usiamo l’acqua del pozzo per cucinare, bere, fare il bagno e tutto il resto. Lunedì alle 4 del mattino, i nostri vicini che hanno dei bambini piccoli ci hanno telefonato dicendo che l’acqua dei rubinetti aveva un cattivo odore. La madre stava preparando da mangiare per i figli, quando si è accorta dell’acqua maleodorante", ha dichiarato il proprietario dello stabile.

Il vicepresidente delle accise ha cercato di recuperare la situazione dicendo che i due funzionari che si dovevano occupare dello smaltimento dell'alcol non sapevano che lì vicino c'era una rete idrica. Ecco le sue parole: "Di solito quando dobbiamo scaricare un’ingente quantità di liquori ricorriamo alle distillerie. In questo caso si trattava di 2000 bottiglie e per questo motivo i funzionari hanno optato per scavare una fossa".

Ora il pozzo è stato aperto e l'acqua è pulita. Ma i residenti vogliono di più e hanno detto che si muoveranno per punire adeguatamente i colpevoli.