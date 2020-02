Più invecchiamo e meno sopportiamo le altre persone

Più passa il tempo e più ti senti intollerante nei confronti di cose o persone che in genere hai sempre accettato? Niente di grave, capita a tutti. Perché con la vecchiaia, o meglio con la maturità, non siamo più disposti a farci andare bene tutto. Diventiamo più rigidi da una parte e più accoglienti con noi stessi dall'altra. È quella che si chiama età della consapevolezza.

Più si va avanti con l'età, non ci intessa scendere a compromessi se le cose non vanno bene. Più cresciamo e più capiamo cosa ci fa stare bene e cosa no, ed è per questo che non vogliamo più inghiottire pillole amare pur di farci accettare. Perché con il tempo, impariamo a conoscerci meglio e sappiamo quello che va bene per noi.

Con la vecchiaia siamo stanchi di lottare inutilmente per qualcosa. Sappiamo che non possiamo piacere a tutti e va bene così. Quello che in gioventù ci sembra impossibile, da grandi ci interessa anche poco. Questo perché vogliamo vivere in maniera serena, senza grattacapi, senza guerre intestine, senza turbamenti. Abbiamo già fatto e visto di tutto, ora desideriamo un po' di pace per il nostro cervello e le nostre membra.

Ecco perché con il passare dell'età tagliamo i rami secchi e lo facciamo con molta più disinvoltura di un tempo. Perché al primo posto ci siamo noi. Ed è solo con la vecchiaia che lo capiamo.