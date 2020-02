Morto in circostanze misteriose il padre di Meredith Kercher, la studentessa uccisa a Perugia

«Morte inspiegabile», in questi termini la polizia inglese parla della morte di John Kercher, padre di Meredith, la studentessa uccisa nel novembre 2007 a Perugia.

Tutto quello che si sa è che il 77enne circa 3 settimane fa era stato trovato in strada, nei pressi della sua casa a Croydon (a sud di Londra), con le braccia e le gambe rotte. Secondo le ricostruzioni quel giorno c'era una fitta nebbia e l'uomo era stato visto per l'ultima volta vivo in un negozio dall'altra parte della strada.

Quando è stato trovato in queste condizioni e immediatamente soccorso, John non ricordava niente dell'accaduto. Poi, a causa delle gravi ferite riportate, dopo 3 settimane è morto. Nonostante le investigazioni, nessuno ha fornito elementi utili.

Secondo il sergente Steve Andrews della polizia di Londra l'uomo potrebbe essere stato investito da un'auto che poi è fuggita. Le autorità, che continuano ad indagare sulle cause della morte, invitano chiunque abbia visto qualcosa a farsi avanti per far luce sulla vicenda. La notizia è stata riportata dal "The Sun", con cui John aveva collaborato come giornalista.

L'ex moglie Arline e i loro figli Lyle e Stephanie si trovano così a vivere un nuovo dramma dopo la morte di Meredith. La famiglia ha dichiarato: «Lo abbiamo amato tantissimo e ci mancherà moltissimo».

(Credits photo: thesun.co.uk)