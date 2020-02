Deva, la figlia di Vincent Cassel e Monica Bellucci, ha girato uno spot

Deva Cassel, la figlia 15enne di Vincent Cassel e Monica Bellucci, sta seguendo le orme della madre e ha iniziato subito a lavorare nel mondo della moda. Proprio come la mamma, infatti, Deva è bellissima e per questo non è passata inosservata.

La giovane ha debuttato come modella per Dolce & Gabbana, diventando la protagonista dello spot della nuova fragranza del noto brand, chiamata Dolce Shine. Ecco svelato il mistero di alcune foto diffuse diversi mesi fa, immagini che ritraeva Deva, appunto, proprio sul set di uno spot pubblicitario.

Nel video la giovane cammina leggiadra, indossando un abito bianco, tra gli alberi di agrumi e tra i fiori, nel magnifico scenario di Ravello, sulla Costiera Amalfitana.

Con lo sguardo sensuale e i lunghi boccoli scuri, Deva fa subito tornare in mente Monica Bellucci quando muoveva i primi passi nel mondo del cinema. E chissà che anche per la sua bellissima figlia prima o poi non si aprano anche le porte dei set cinematografici. Per ora Deva ha intrapreso una carriera nel mondo della moda, come è accaduto in passato ad altre figlie d’arte, ad esempio nel caso delle figlie di Cindy Crawford o di Victoria Beckham.