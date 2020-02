Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall'ospedale: le sue condizioni

Sinisa Mihajlovic è stato ricoverato in ospedale, all'Istituto di Ematologia Seràgnoli di Bologna, il 27 gennaio scorso ed è stato sottoposto a una terapia antivirale. Il tecnico del Bologna è stato dimesso questa mattina e le sue condizioni sono buone. "Dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale. Secondo i sanitari che lo hanno in cura, le condizioni del paziente sono molto buone", fanno sapere i medici.

L'ex calciatore è affetto da leucemia. L'annuncio della sua malattia è arrivato a luglio dello scorso anno. Tutto il mondo del calcio, e non solo, lo ha supportato per dargli la forza di lottare. Il 29 ottobre scorso, Sinisa si è sottoposto a un trapianto di midollo osseo. Dopo qualche tempo di recupero, è stato intervistato e le sue condizioni di salute erano buone.

Ora quest'altro piccolo stop per una terapia antivirale, alla quale ha reagito benissimo, tanto che ha lasciato l'ospedale con qualche giorno di anticipo rispetto a quello che avevano previsto i medici. Qualcuno pensa che lo vedremo in panchina per assistere al match della sua squadra con i giallorossi, nell'anticipo di questa sera a Roma.