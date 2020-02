La spettacolare Superluna di Neve sta per arrivare nei nostri cieli

Manca davvero pochissimo ad un altro spettacolo astronomico che si verificherà nei nostri cieli. Questa volta si tratta della Superluna di Neve, che potrà essere ammirata il prossimo 9 febbraio.

Ma di cosa si tratta esattamente? Si parla di "Superluna" quando un plenilunio (Luna piena) avviene mentre la Luna è al perigeo, ed essendo particolarmente vicina alla terra (ad una distanza pari o al di sotto dei 362mila chilometri) appare più grande e luminosa del solito.

Il nome "Superluna di Neve", invece, deriva dal tradizionale calendario lunare dei nativi americani algonchini che avevano la consuetudine di dare un nome alla luna Piena in base agli eventi più importanti della comunità. Questo nome, in particolare, dipende dal fatto che il mese di febbraio negli Stati Uniti, secondo le statistiche, è caratterizzato da abbondanti nevicate. Per i Cherokee, invece, questo plenilunio era chiamato Luna delle Ossa per la scarsità di cibo dovuto al rigido inverno.

La Superluna della Neve si verificherà dunque domenica 9 febbraio. Ma, poiché il momento esatto della sua massima pienezza avverrà intorno alle 08:33 del mattino, il fenomeno non sarà perfettamente visibile dal nostro Paese. Se però si desidera ammirare il fenomeno, basterà farlo o al mattino presto o nel tardo pomeriggio dello stesso giorno.

(Credits photo: Getty)