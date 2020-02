Il 9 febbraio 2020 si è tenuta, a Los Angeles, al Dolby Theatre, la cerimonia di premiazione degli Oscar 2020.

Grande delusione per "1917" di Sam Mendes che, delle 10 statuette a cui era nominato, ne ha vinte solamente 3 minori, e per "The Irishman", che torna a casa a mani vuote.

Miglior attore e miglior attrice protagonista, come previsto, sono andati a Joaquin Phoenix per "Joker" e a Renée Zellweger per "Judy". "Parasite" vince Milgior film e Miglior regia.

Ecco tutti i vincitori degli Oscar 2020:

Miglior film:

Parasite (Bong Joon Ho)

Miglior regia:

Bong Joon Ho (Parasite)

Miglior attore:

Joaquin Phoenix (Joker)

Miglior attrice:

Renee Zellweger (Judy)

Miglior attore non protagonista:

Brad Pitt (C'era una volta a...Hollywood)

Miglior attrice non protagonista:

Laura Dern (Storia di un matrimonio)

Miglior film internazionale:

Parasite (Bong Joon Ho)

Miglior film d'animazione:

Toy Story 4 (Josh Cooley)

Miglior corto d'animazione:

Hair Love (Bruce W. Smith, MatthewA. Cherry e Everett Downing Jr.)

Miglior sceneggiatura originale:

Parasite (Bong Joo Ho e HanJin Won)

Miglior sceneggiatura non originale:

Jojo Rabbit (TaikaWaititi)

Miglior cortometraggio:

The Neighbors' Window (Marshall Curry)

Miglior scenografia:

C'era una volta a...Hollywood (Barbara Ling e Nancy Haigh)

Migliori costumi:

Piccole Donne (Jacqueline Durran)

Miglior documentario:

American Factory (Steven Bognar, Julia Reichert e Jeff Reichert)

Miglior cortometraggio documentario:

Learning to skateboard ina warzone (if you're a girl) (Carol Dysinger e Elena Andreicheva)

Miglior montaggio sonoro:

Le Mans '66 - La grande sfida(Donald Sylvester)

Miglior sonoro:

1917 (Mark Taylor e Stuart Wilson)

Miglior fotografia:

1917 (Roger Deakins)

Miglior montaggio:

Le Mans '66 - La grande sfida (Michael McCusker e Andrew Buckland)

Migliori effetti speciali:

1917 (Greg Butler, Dominic Tuohy e Guillaume Rocheron)

Miglior trucco e acconciatura:

Bombshell (Kazu Hiro, Anne Morgan e Vivian Baker)

Miglior colonna sonora:

Joker (Hildur Guonadottir)

Miglior canzone:

Rocketman (Elton John e Bernie Taupin con (I'm Gonna) Love me Again)